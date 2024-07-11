Жители поселка “Новое Простоквашино” в Собинском районе добиваются обустройства автомобильной...

Жители поселка “Новое Простоквашино” в Собинском районе добиваются обустройства автомобильной дорогиАвтомобильная дорога по улице Лесная в селе Бабаево находится в ненадлежащем состоянии: на всем её протяжении отсутствует покрытие, обеспечивающие безопасность проезда - движение транспорта осуществляется по грунту, имеющему многочисленные просадки, не организован водоотвод с проезжей части, границы дороги не сформированы.Иными словами, передвигаться по ней крайне трудно, и это может привести к печальным последствиям. В связи с этим жительница коттеджного поселка «Новое Простоквашино» обратилась за помощью в прокуратуру.В мае 2024 года главе администрации Воршинского сельского поселения внесено представление, однако оно было проигнорировано. В пресс-службе прокуратуры Владимирской области сообщили, что теперь в суд подготовлено административное исковое заявление об обязании обустроить дорогу.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области