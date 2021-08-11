Фигурант дважды оплатил фальшивыми 2000 купюрами товары в местных магазинах.

29 июля текущего года в МО МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился продавец магазина, находящегося в одном из поселков. Женщина сообщила об обнаружении фальшивой купюры, номиналом 2000 рублей.Прибывшим на место сотрудникам полиции продавец пояснила, что купюрой оплатил товар неизвестный мужчина. К моменту, когда женщина поняла, что деньги поддельные, покупатель уже уезжал на автомобиле.Также полицейские выяснили, что аналогичная купюра в этот же день была обнаружена в другом магазине того же поселка. Названные продавцом приметы покупателя и авто, на котором он уехал, совпадали с теми, которые назвала продавец в пером случае.Собрав информацию, полицейские незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Сведения были переданы всем наряд наружных служб. В районе ввели план «Перехват».В результате через несколько часов после поступившего сообщения сотрудниками ОГИБДД был остановлен автомобиль, на котором передвигался подозреваемый в сбыте поддельных купюр. Им оказался 41-летний местный житель.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 УК РФ (сбыт поддельных денежных купюр).Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В рамках расследования оперативные сотрудники во взаимодействии со следователями устанавливают каналы приобретения фальшивых купюр и проводят проверку на причастность фигуранта к аналогичным эпизодам преступной деятельности.