Ко дню рождению Деда Мороза, которое традиционно отмечается 18-го ноября, парк "Дружба" во Владимире начал подготовку к торжеству и открыл волшебную почту.

Ко дню рождению Деда Мороза, которое традиционно отмечается 18-го ноября, парк "Дружба" во Владимире начал подготовку к торжеству и открыл волшебную почту.Все желающие могут написать поздравление главному зимнему волшебнику и опустить его в почтовый ящик на территории парка. А уже 18-го ноября на праздничном мероприятии "Весёлый день рождения Волшебника" будет организован стенд с выставкой поздравлений "Наш любимый Дед Мороз". Волшебный почтовый ящик для поздравлений находится у здания администрации парка, а в дождливую погоду - в самом здании. Если письма, открытки и поделки не поместятся в почтовый ящик, их можно будет оставить в администрации парка.