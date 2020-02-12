Посетители музея имени Пушкина теперь смогут увидеть картину Тициана Се человек. В постоянную экспозицию ее вернули после почти столетнего отсутствия. Сначала полотно украли, потом нашли, но в таком состоянии, что реставраторам пришлось долгие годы буквально по крупицам восстанавливать работу знаменитого венецианца.

Посетители музея имени Пушкина теперь смогут увидеть картину Тициана "Се человек". В постоянную экспозицию ее вернули после почти столетнего отсутствия. Сначала полотно украли, потом нашли, но в таком состоянии, что реставраторам пришлось долгие годы буквально по крупицам восстанавливать работу знаменитого венецианца.Нынешнее событие отмечает не просто окончание трудоемкой реставрации шедевра: искусствоведы не боятся пафосных слов, сравнивают это полотно Тициана с безнадежным больным, которому помогли встать на ноги.Тициан написал картину "Се человек" в 1575 году, мастеру в тот момент около 85 лет. Точная дата рождения художника неизвестна.В центре трагическая фигура Христа, по бокам от него Пилат и стражник. В середине XIX века Императорский Эрмитаж покупает шедевр у семьи Барбариго. Их предки в свою очередь приобрели палаццо с коллекцией у сына Тициана. Это очень важно.У картины действительно трагическая история. В Музей изобразительных искусств она поступила из Эрмитажа после революции. В 1927 году ее украли, грубо вырезав центральную часть холста. Далее картина провела четыре года в земле. Грабители зарыли ее то ли в Покровском-Стрешневе, то ли недалеко от музея.В 1931 начали реставрацию, соединили центральную часть картины с боковыми, укрепили. Но далее стало понятно, что картину к жизни не вернуть. В 1995 году Виктория Маркова решила, что нужно возвратить шедевр хотя бы в каталоги, для изучения. Все это время холст был в фондах, не выставлялся. Состояние его было критическое — красочные слои отходили."Тициан написал работу на холсте, на котором до этого он писал мужскую голову", — рассказывает художник-реставратор Николай Колесников.В 2008 начались сложные исследования работы в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах. Выяснили — есть фрагменты без сильных утрат. Химики изучали состав красок. Четыре года шла кропотливая реставрация, работали лучшие реставраторы музея.Сегодня поздняя работа великого венецианца заняла свое место в зале ГМИИ имени Пушкина рядом с холстами Веронезе и Тинторетто.