Трижды фигурант похищал товар из одного магазина.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Мурома. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).Как сообщалось ранее, в начале декабря в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило три заявления от руководителя отдела спортивных товаров, расположенного в одном из торговых центров в городе Муроме, о краже одежды.Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных как в магазине, так и на прилегающей территории, выяснили, что ко всем трем преступлениям причастен один и тот же мужчина.Оперативными сотрудниками был проведен комплекс розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого, 41-летнего безработного местного жителя.В содеянном подозреваемый сознался. Он пояснил, что, находясь в торговом зале и убедившись, что за ним никто не наблюдает, он трижды похищал товар, складывал его в пакеты и выходил из магазина незамеченным.Часть похищенного имущества полицейскими была изъята.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.