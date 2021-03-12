У них изъяли почти 4 тысчи бутылок с нелецензионной продукцией.

Три жителя Александрова обвиняются в производстве, хранении и сбыте немаркированного алкоголя в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По версии следователей, 38-летний мужчина весной 2020 года наладил в гараже производство контрафактной выпивки. Помогали поставить дело на поток двое его приятелей. Рецепт сивухи был прост – этиловый спирт смешивали с водой и расфасовывали бормотуху по бутылкам.Товар развозили по торговым точкам, но бизнес предприимчивых граждан длился недолго. В ноябре 2020 года их поймали. Полиция изъяла у горе-коммерсантов почти четыре тысячи бутылок «левого» спиртного.Подельники признали вину и раскаялись в содеянном.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.