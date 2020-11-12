Со слов пенсионерки, она ненадолго вышла по делам, а когда вернулась открыть дверной замок не смогла...

«Сотрудники отдельной роты ППСП ОМВД России по району Печатники помогли пенсионерке попасть к себе домой», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что в вечернее время на лестничной площадке жилого дома, расположенного на улице Гурьянова, обнаружила 70-летнюю женщину, которая не могла попасть в собственную квартиру. Пенсионерка попросила помощи у соседей, однако открыть дверь у них не получилось.По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники ППСП в составе старшего сержанта полиции Сергея Кубарского и старшего сержанта полиции Алексея Мещанинова. Со слов пожилой женщины, она ненадолго вышла по делам, а когда вернулась открыть дверной замок не смогла, так как его заклинило. При помощи инструментов, взятых у граждан, полицейские аккуратно отжали входную дверь, и пенсионерка смогла войти в квартиру.Спустя несколько дней после случившегося полицейские вновь посетили пожилую женщину. Они установили пенсионерке новый дверной замок, чтобы она смогла избежать подобных неприятных ситуаций.Женщина поблагодарила сотрудников полиции за неравнодушие и оказанную помощь.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18