Конституционный суд постановил: медорганизации должны предоставлять документы о ходе лечения и причинах смерти родственникам умершего пациента. Суд призвал урегулировать этот вопрос в российском законодательстве.

Конституционный суд постановил: медорганизации должны предоставлять документы о ходе лечения и причинах смерти родственникам умершего пациента. Суд призвал урегулировать этот вопрос в российском законодательстве.При этом Конституционный суд России добавил, что право родственников – скопировать все документы на бумажных носителях, а также получить их цифровые копии, если данные были в электронном виде. Отказ родственникам может последовать только в одном случае: если умерший при жизни запретил раскрывать сведения, которые составляют врачебную тайну.Решение Конституционного суда вынесено по обращению Риммы Свечниковой. Он умер в Израиле, где проходил лечение. После смерти израильские медики предположили, что к смерти мужчины привело неправильное лечение в России. В России мужа Свечниковой лечили в Кировском НИИ гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства. Но врачи НИИ отказались предоставить вдове медицинские документы, сославшись на врачебную тайну.Нарушений в отказе прокуратура не нашла. Отказались обязать НИИ раскрыть информацию вдове умершего и суды общей юрисдикции в Кирове. Кассационную жалобу не принял и Верховный суд России. Так дело дошло до Конституционного суда. Суд постановил пересмотреть решения в судах общей юрисдикции.