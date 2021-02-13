В результате едва не погиб человек.

В результате едва не погиб человек.Возгорание произошло в 22-10 10 в среду на улице Смурова, сообщаетНа момент прибытия к месту пожара наблюдалось задымление в подъезде. Чтобы обезопасить людей было принято решение эвакуировали жителей дома — 10 человек.В квартире, из которой валил дым, пожарные обнаружили молодого мужчину. В комнате горел телевизор и тумбочка под ним. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Никто из жителей, в том числе молодой человек, не пострадали.