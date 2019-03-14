Компании придется заплатить 950 тысяч рублей

Компании придется заплатить 950 тысяч рублейВладимирское УФАС оштрафовало ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» за отключение от поставки топлива на котельные ОАО «Струнинский тепло-водоканал» и ОАО «Александровские коммунальные системы». Теперь компании придётся заплатить 950 тысяч рублей.В ведомстве сообщают, что газовики, приостановив поставку на котельные, нарушили пункт 4 статьи 10 «Закона о защите конкуренции».Отключённые предприятия давно находятся в списке основных должников среди теплоснабжающих компаний Владимирской области.