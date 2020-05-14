Президент США Дональд Трамп сделал одно из самых сильных заявлений в отношении Китая в связи с пандемией коронавируса, пишет Fox Business.

Президент США Дональд Трамп сделал одно из самых сильных заявлений в отношении Китая в связи с пандемией коронавируса, пишет Fox Business."Есть много вещей, которые мы могли бы сделать, — сказал Трамп в интервью FOX Business. — Мы могли бы полностью прервать наши отношения".Администрация Трампа обдумывает пути возможного наказания или получения финансовой компенсации от Китая за то, что китайская сторона, по мнению Вашингтона, скрывает всю информацию о вирусе.Глава Белого дома США в интервью поднял вопрос о прекращении отношений между странами.По мнению Трампа, при полном прекращении отношении можно будет сэкономить $500 миллиардов.Что касается ответа Китая на запросы о распространении коронавируса из США, Трамп сказал в интервью: "Мы попросили об этом, но они сказали "нет". Они не хотели помощи с нашей стороны. И я подумал, что все в порядке, потому что они должны знать что они делают. Так что это была либо глупость, некомпетентность, либо преднамеренность".Трамп и его администрация использовали другую тактику, чтобы продемонстрировать недовольство действиями Китая.Президент США Дональд Трамп запретил главному федеральному правительственному пенсионному фонду инвестировать средства в китайские компании, которые, по мнению его администрации, представляют угрозу для нацбезопасности страны.Белый дом сослался на "риск будущих санкций" из-за пандемии.