К 1 июля 2024 года в посёлке Мстёра Вязниковского района должны завершиться работы по благоустройству сквера к 35-летию Победы.

К 1 июля 2024 года в посёлке Мстёра Вязниковского района должны завершиться работы по благоустройству сквера к 35-летию Победы. Об этом 13 июня рассказала правительства Владимирской области.Преображение общественного пространства осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Совсем скоро в сквере появятся новые удобные скамейки. Здесь установят урны и оборудуют наружное освещение. Также территорию украсят клумбы. Одним из ключевых объектов обновлённого пространства станет архитектурная форма «Гербовая скульптура «Медведь».Как отметили в местной администрации, сквер пользуется большой популярностью у жителей и гостей Мстёры, и люди с нетерпением ждут его благоустройства.