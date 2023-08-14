Следователем СУ УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении матери и дочери, совершавших хищения денежных средств граждан...

«Следователем СУ УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении матери и дочери, совершавших хищения денежных средств граждан под предлогом оказания помощи в получении кредитов в банковских учреждениях.Как сообщалось ранее, в Управление внутренних дел на Московском метрополитене поступили заявления от граждан, пострадавших в результате мошеннических действий. Потерпевшие рассказали, что обратились к двум женщинам, которые под видом брокеров обещали помощь в получении кредита. Однако после встречи на станциях метро, где оформлялись договоры, злоумышленницы забирали денежные средства и переставали выходить на связь.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене злоумышленницы были установлены и задержаны.Следственным управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", которые в настоящее время соединены в одно производство. Фигуранткам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлена причастность обвиняемых к 23 эпизодам противоправной деятельности. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 2 миллионов 400 тысяч рублей.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.