Пострадала кровля, внутренняя отделка и имущество.

В Кольчугине ночью произошел пожар. Сообщение о загораниижилого дома на две семьи на улице Красноармейской, 60 поступило около трех часов. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Из-за позднего сообщения на момент прибытия пожарных подразделений дом горел по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 80 кв. м. Пострадала кровля, внутренняя отделка и имущество. Погибших нет, пострадал 1 мужчина 1972 г.р. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.