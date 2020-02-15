Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam. Трое из них отправятся домой уже сегодня, сообщили в посольстве России в Камбодже.

Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam. Трое из них отправятся домой уже сегодня, сообщили в посольстве России в Камбодже.Все расходы по возвращению туристов взял на себя оператор судна, сообщает телеканал "Россия 24".Westerdam вышел из Гонконга 1 февраля и должен был зайти в несколько портов. Однако из-за опасений, что на борту могут находиться люди, зараженные коронавирусом, пять стран отказали Westerdam в швартовке. В четверг судно получило разрешение на заход в Камбоджу.