Восстановление Князь-Владимирского кладбища продолжается. На очередном заседании в администрации обсудили сразу несколько ключевых вопросов: обновление Попечительского совета, уже

Восстановление Князь-Владимирского кладбища продолжается. На очередном заседании в администрации обсудили сразу несколько ключевых вопросов: обновление Попечительского совета, уже выполненные работы, судьбу заброшенных захоронений и дальнейшее развитие территории. Несмотря на заметный объем проделанной работы, спорных моментов по-прежнему остается немало. Именно поэтому первым вопросом заседания стало обновление состава попечительского совета. Любовь Сметанина, зам. председателя Попечительского совета Князь-Владимирского