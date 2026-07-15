В июне неизвестные через мессенджер связались с 67-летней жительницей города Александрова и представились сотрудниками спецслужб. Они убедили пенсионерку в том, что к её личным данным

В июне неизвестные через мессенджер связались с 67-летней жительницей города Александрова и представились сотрудниками спецслужб. Они убедили пенсионерку в том, что к её личным данным получили доступ злоумышленники, которые от её имени могут совершить перевод в целях финансирования противоправной деятельности. Потом аферисты стали запугивать женщину уголовным преследованием. В дальнейшем аферисты стали запугивать женщину привлечением к