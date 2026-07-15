Во время переключения оборудования Владимирской ТЭЦ-2 произошло повышение температуры воды в системе горячего водоснабжения, сообщили во владимирском филиале «Т Плюс». Поступление в дома

Во время переключения оборудования Владимирской ТЭЦ-2 произошло повышение температуры воды в системе горячего водоснабжения, сообщили во владимирском филиале «Т Плюс». Поступление в дома горячей воды повышенной температуры может приводить к перебоям с горячим водоснабжением. Также временно ограничена подача горячей воды в Октябрьском районе города. Это необходимо, чтобы устранить образовавшийся дефект на тепломагистрали на 1-й Пионерской