Более 7 тысяч индивидуальных упаковок лапши направили владимирские таможенники на фронт. Они оказывают помощь одному из воинских подразделений на постоянной основе. В этот раз по просьбе

Более 7 тысяч индивидуальных упаковок лапши направили владимирские таможенники на фронт. Они оказывают помощь одному из воинских подразделений на постоянной основе. В этот раз по просьбе бойцов собрали 100 коробок с лапшой быстрого приготовления. Выбрали вариант без лишних добавок, с высокой калорийностью и возможностью употреблять в сухом виде, – рассказал заместитель начальника Владимирской таможни Василий