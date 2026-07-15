Жители Октябрьского района Владимира остались без горячей воды. Причина — авария на теплотрассе в районе перекрестка 1-й Пионерской и Фейгина. Специалисты «Т Плюс» устраняют дефект,

Жители Октябрьского района Владимира остались без горячей воды. Причина — авария на теплотрассе в районе перекрестка 1-й Пионерской и Фейгина. Специалисты «Т Плюс» устраняют дефект, выявленный из-за перепадов температуры на ТЭЦ-2. Роман Влащенко, главный инженер владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Во время переключения оборудования Владимирской ТЭЦ-2 с одного режима нагрузки на другой произошло повышение температуры