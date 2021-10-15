Кто в лесу хозяин? О своих правах на территории Клязьминско-Лухского заказника вновь заявил местный...

Кто в лесу хозяин? О своих правах на территории Клязьминско-Лухского заказника вновь заявил местный бурый медведь.Косолапый попал в фотоловушку дирекции особо охраняемых территорий. На кадрах видно, как взрослый медведь в вечернее время степенно прогуливается по своим владениям. На эту же камеру он попал в апреле 20-го, когда гнался за добычей - молодым лосем. А новое фото можно считать последним в этом сезоне, уже совсем скоро хозяин леса впадёт в спячку.