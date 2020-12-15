С начала пандемии сотни молодых людей с активной гражданской позицией оказывали бескорыстную помощь своим землякам.

С начала пандемии сотни молодых людей с активной гражданской позицией оказывали бескорыстную помощь своим землякам.Александр Захаров, депутат горсовета: «Пожилым людям, тем, кто не может выходить, у них были определенные ограничения на выход из квартиры, поэтому это доставка именно продуктовых наборов, но и были конечно индивидуальные просьбы, от которых мы тоже не отказывались, когда приезжали на место».Памятныемедали "За бескорыстный вклад", учрежденные Владимиром Путиным и почетные грамоты вручили тем, кто в период пандемии не только разносил продукты и лекарства самым незащищенным слоям населения, но и шил маски, поддерживал врачей. Благодаря акции помощь получили тысячи одиноких и пожилых людей. Наиболее активным волонтерам, среди которых студенты, общественники, чиновники, руководители предприятий и журналисты с начала акции вручено уже более 100 наград.Елена Корнева, замначальника Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике: «23 марта Владимир присоединился к всероссийской акции "Мы вместе" и эти люди первые встали на страже помощи старшему поколению, медикам и проявили свою бдительность».Александр Сыпченко