Специалисты проводят ремонтные работы по улицам: Вокзальная. д.32, Лермонтова, д. 15а и Растопчина, д.45а.

Очередной коммунальный порыв во Владимире на улице Вокзальная. Видео в сеть выложили очевидцы.Как пояснили в пресс-службе компании “Т Плюс”, произошел дефект на разводящих теплосетях. Сейчас ведутся работы по его устранению.В настоящий момент специалисты Владимирского филиала проводят ремонтные работы по улицам: Вокзальная. д.32, Лермонтова, д. 15а и Растопчина, д.45а. Подачу теплоснабжения планируется восстановить к 20:00.Напомним, что на улице Луначарского коммунальщики приостановили ремонтные работы из-за морозов. Чтобы снизить риск повреждения системы теплоснабжения города. Работы возобновятся, когда станет теплее. Напомним, дефект на теплосетях был обнаружен накануне. Также продолжаются работы на улице Лермонтова и Растопчина. Там подачу тепла обещают восстановить к восьми вечера.