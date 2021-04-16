Уходить с поста замгубернатора он не намерен.

Во время своей пресс-конференции вице-губернатор Владимирской области опроверг слухи о своей отставке.По его словам, они рождаются в умах людей, которым, видимо, больше нечем заняться.«Я не собираюсь никуда уходить. Передо мной поставлены задачи, которые необходимо решать. Работа – нравится. Самое главное достижение за год работы – сформированная команда, которая меня понимает, понимает требования и идёт к намеченной цели», - подчеркнул госслужащий.Информацию о своём увольнении он назвал бесплатной рекламой.Напомним, что несколько дней назад в региональных СМИ прошла информация о скором уходе Романа Годунина с поста замгубернатора.Во время общения с журналистами Роман Сергеевия также исследования «Диссернета» на предмет плагиата в его научной работе, а также сроки строительства ЖК «Вишня-парк».