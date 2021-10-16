Во Владимирской области завершился пожароопасный сезон, по итогам которого сгорело 44 га лесов.

Во Владимирской области завершился пожароопасный сезон, по итогам которого сгорело 44 гектара лесов. Из-за пала сухой травы огонь уничтожил 17 домов. Постановление о прекращении пожароопасного периода подписал врио губернатора Александр Авдеев.Напомним, что он продлился полгода. Трижды вводился особый пожароопасный режим.«В 2021 году зафиксировано 577 случаев возгорания сухостоя на общей площади более 1,5 тысячи гектаров, что на 18% меньше, чем в 2020 году. Выявлено 100 лесных пожаров на площади порядка 44 га. Площадь пожаров сократилась на 34%», - сообщает пресс-служба МЧС.За незаконный пал сухой травы и разведение костров составлено 190 протоколов. На граждан – 174, на должностных лиц – 12, на юрлиц – 3, на местные власти – 1.