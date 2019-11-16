На этой неделе логопеды отмечали профессиональный праздник

Произнести скороговорку - дело нелегкое. Журналисты проговаривают их каждый день. От начитки репортажа зависит - поймут ли его зрители. Корреспонденты делают многое, чтобы их голос хорошо звучал.Анастасия Сахарова, корреспондент: «Чтобы прокачать какой-то навык, нужно прокачивать его не только на работе, но и дома. Я для себя открыла несколько ютуб-каналов, на которых можно практиковать свою начитку, смотрю радиоведущих, телеведущих. Это помогает немножко.»Нина Глизница: «Всю свою жизнь журналисты стараются выработать хорошую начитку. Начинающим репортёрам вменяют слишком быструю речь, слишком высокий голос и плохую артикуляцию. Если звуки не на месте, идём к логопеду.»Эти упражнения требуют особой концентрации. Со стороны такие занятия кажутся весёлыми, на самом деле, это очень сложно.Анастасия Кирпенко - логопед со стажем. Она занимается и с детьми, и со взрослыми. Количество желающих развивать дикцию - растёт, признаётся педагог. Речь ребёнка нужно формировать с детства: читать вместе книги, общаться, играть. К сожалению, многие родители не уделяют этому достаточно внимания. Поэтому с речью возникают проблемы. И тут без логопеда уже - не обойтись.Анастасия Кирпенко, основатель логопедического центра: «Логопед - это очень творческая профессия, поэтому человек должен быть, во-первых, креативным, также человек должен обладать высшим образованием по данной специальности, и педагог должен быть ярким.»Любая профессия требует выдержки и внимания. Особенно в работе с детьми, где самое главное - любовь. Тогда и дело спорится.Нина Глизница, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".