Специалисты РЖД завершили работы по восстановлению второго пути на перегоне Новки-1 – Тереховицы.

Специалисты РЖД завершили работы по восстановлению второго пути на перегоне Новки-1 – Тереховицы во Владимирской области, движение поездов открыто по двум главным путям. Сообщили в пресс-службе компании.Напомним, 16 ноября на перегоне Новки-1– Тереховицы произошел и разлив мазута. Для восстановления движения железнодорожники расчистили место схода под укладку путей.Были предприняты меры по предотвращению экологического ущерба: обследована близлежащая территория и организован постоянный мониторинг состояния окружающей среды, локализован разлив мазута, определена технология работ по его ликвидации и расчет потребной техники.С помощью специальной техники было уложено 250 метров новой рельсошпальной решетки на первом пути и 125 метров на втором пути.В настоящее время пассажирские поезда пригородного сообщения и дальнего следования, в том числе скоростные "Стрижи" и "Ласточки", проследуют участок Ковров – Владимир согласно своему расписанию.Информацию о графике движения пассажирских поездов можно получить по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" ‪8-800-775-00-00‬ (звонок бесплатный).