Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль признан читателями издания Marca лучшим спортсменов в истории Испании. В финале опроса теннисист набрал 82% голосов и обошел баскетболиста Поу Газоля.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль признан читателями издания Marca лучшим спортсменов в истории Испании. В финале опроса теннисист набрал 82% голосов и победил своего друга, баскетболиста Поу Газоля.Всего в голосовании принимали участие 16 спортсменов. На пути к финалу Надаль обошел автогонщика Карлоса Сайнса-старшего и велогонщиков Альберто Контадора и Мигеля Индурайна.