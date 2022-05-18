Пожар произошёл в цокольном этаже гостиничного комплекса. Такова легенда учений спасателей, которые...

Пожар произошёл в цокольном этаже гостиничного комплекса. Такова легенда учений спасателей, которые прошли в Суздале.Условное возгорание по сценарию обнаружили работники гостиницы, сообщили в пожарно-спасательную часть и приступили к эвакуации гостей и персонала. К месту прибыли расчёты Суздальского и Владимирского гарнизонов. Провели разведку помещений, приступили к спасению условно-пострадавших и тушению пожара. По окончании учений проведена работа над ошибками. Цель такого экзамена - совершенствование тактического мышления и наработка практических навыков в реальной ситуации.Дмитрий Сироткин, начальник 1-ого пожарно-спасательного отряда Главного Управления МЧС России по Владимирской области:- Отработали вводные по спасению пострадавших, по тушению пожара в подвальном помещении с сауной. Соответственно объект примечателен сложной пожарной нагрузкой и планировкой. В связи с этим были отработаны дополнительные вводные по потере звений, по спасению и подаче сигнала бедствия.