Череда рейдов запланирована на ближайшие две недели. Дорожные полицейские проверят соблюдение правил перевозки детей. Первое профилактическое мероприятие уже прошло вчера, были

Череда рейдов запланирована на ближайшие две недели. Дорожные полицейские проверят соблюдение правил перевозки детей. Первое профилактическое мероприятие уже прошло вчера, были обнаружены 2 нарушителя. 18 марта во Владимире прошел рейд. Сотрудники ГИБДД проверили безопасность юных пассажиров. Как сообщили в УМВД, у большинства водителей нарушений не было – они перевозили детей правильно: в детских креслах или