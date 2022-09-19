В ближайшее время она окажется на скамье подсудимых.

В Кольчугино за незаконную торговлю сигаретами осудят местную жительницу. Прокурор утвердил обвинительное заключение.В июне женщина приобрела у неизвестных лиц почти 3,5 тысячи немаркированных пачек табака различных марок на сумму более 380 тысяч рублей. Дама планировала наладить бизнес по продаже папирос и хранила товар в одном из магазинов.В один из солнечных летних дней её лавочку накрыли правоохранители. На предпринимательницу завели уголовное дело. Бизнес-леди признала свою вину. Уголовное дело рассмотрит Кольчугинский городской суд.