20.05.2021

2021-05-20 10:50:04

На карьерах в Александровском районе нашли завернутое в ковер тело женщины

Житель Александровского района обвиняется в убийстве знакомой. Возбуждено уголовное дело.



По информации регионального Следственного комитета, 16 мая обвиняемый пришел навестить соседку своих друзей, у которых он распивал спиртное. Придя в гости, обнаружил, что женщина также находится в состоянии алкогольного опьянения, и предложил ей в течение часа навести порядок, иначе он примет меры.



Вернувшись после установленного им времени, мужчина увидел, что беспорядок в квартире не устранен, и нанес хозяйке дома не менее одного удара битой в область головы, после чего решил избавиться от тела женщины, завернул его в ковёр и вывез на территорию одного из карьеров Александровского района.



На следующий день тело потерпевшей обнаружили местные жители и сообщили в правоохранительные органы.



В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в содеянном признал.



Расследование уголовного дела продолжается.