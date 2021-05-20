Короче, студенческое общежитие. Все студенты после конкретной пьянки валяются кто где может. Лежат стонут, опохмела-то нету. И идти за ним облом. И тут они решают запрячь собутыльника-негра, типа "Ты из нас самый выносливый, то да сё... Сходи-ка за пивцом...". А бедный негр по-русски не в зуб ногой... Ну, в общем, уломали они его кое-как и негр пошёл. Но перед уходом студентики написали ему малявку, про шо и как говорить.
Вот приходит негр (Н) в магазин, и говорит продавщице (П), читая с бумажки:
- У фас пифо эсть?
(П)глядя на негра: - Нет.
(Н) с досадой переворачивает бумажку: - Фот бл&т!
еще анекдот!