Спектакли и концерты теперь можно проводить в учреждениях культуры. Губернатор внес соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». В связи с переходом

Спектакли и концерты теперь можно проводить в учреждениях культуры. Губернатор внес соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». В связи с переходом региона на третий этап снятия коронавирусных ограничений театрам и концертным организациям разрешено вернуться к работе в помещениях. Проводить концерты и спектакли учреждениям культуры можно только при соблюдении методических рекомендаций от Роспотребнадзора. Зрительные залы при проведении