Столько выделили по программе «Улучшение демографической ситуации во Владимирской области»

Столько выделили по программе «Улучшение демографической ситуации во Владимирской области»В пресс-службе администрации Владимирской области сообщили, что 10,5 миллинов рублей выделили на организацию ежегодного Дня любви, семьи и верности в Муроме. Средства выделили по программе «Улучшение демографической ситуации во Владимирской области».День любви, семьи и верности пройдёт 6-го июля, так как сам день праздника будет в понедельник. Отметим, что традиционно администрация Мурома рекомендует местным предпринимателям воздержаться от продажи алкоголя в городе в день проведения праздника. А 8 июля продажу спиртного запрещает областной закон.