Одна из них находится в тяжёлом состоянии.

В Коврове возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали две 12-летние школьницы. Водитель «Форда» сбил их на пешеходном переходе. Авария произошла 20 октября на улице Комсомольской, возле дома №95.По предварительной информации УМВД по Владимирской области, в 13:20 19-летний парень допустил наезд транспортного средства на девочек. Одна из них госпитализирована и находится в тяжёлом состоянии. Вторая – находится на амбулаторном лечении.На, что иномарка едет на высокой скорости, пересекает сплошную линию и перестраивается в левый ряд, после чего сбивает девочек на «зебре».По сообщениям очевидцев, юноша был пьян, но в МВД пока не подтверждают эту информацию.Обстоятельства ДТП уточняются. Расследование продолжается.