Покупатели могут в июле отменить до 60% заказанного в США сжиженного природного газа (СПГ) из-за увеличения мировых запасов и снижения спроса на фоне пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.

Покупатели могут в июле отменить до 60% заказанного в США сжиженного природного газа (СПГ) из-за увеличения мировых запасов и снижения спроса на фоне пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.Американские производители могут получить заявки на отмену 35-45 погрузок в июле, что больше показателя в июне.Количество погрузок с американских СПГ-проектов составило в январе-апреле от 60 до 75 в месяц.В частности, крупнейший в США производитель СПГ — компания Cheniere Energy Inc. получила от покупателей заявки на отмену до 30 грузов, намеченных к поставке в июле. Покупатели отказались от десяти поставок СПГ в июне. Речь идет об отмене поставок с СПГ-терминалов Sabine Pass и Corpus Christi.Покупатели из Европы и Азии попросили отменить ряд июльских погрузок с других американских проектов, в том числе с терминала Sempra Energy в Луизиане и проекта Freeport LNG Development LP в Техасе.Между тем Минэнерго США ухудшило прогноз по экспорту СПГ из США в 2020 г. до 6,04 млрд куб. футов в сутки с последующим увеличением до 7,31 млрд куб. футов в сутки в 2021 г.