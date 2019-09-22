Министру обороны России Сергею Шойгу не хватает настроения и духа, царивших в СССР, особенно в Сибири.

Министру обороны России Сергею Шойгу не хватает настроения и духа, царивших в СССР, особенно в Сибири. Как рассказал Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец", он мечтает вернуться в Сибирь и построить два новых города."Верю, что моя мечта осуществится!", — отметил Шойгу.Министр вспомнил, как Евгений Евтушенко читал в Братске на морозе свою поэму поэму "Братская ГЭС". Поэт срывал голос, а женщины плакали."Очень часто поправляю себе настроение воспоминаниями о тех временах", - сообщил Шойгу.Шойгу убежден, что и в современной жизни молодежь может найти применение своим силам, желанию созидать.