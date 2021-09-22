УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Калмыковой Софьи Витальевны, 2006 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Калмыковой Софьи Витальевны, 2006 года рождения, которая 11 сентября 2021 года ушла из дома в п. Кленовское, и до настоящего момента ее местонахождение не известно.Приметы: на вид 16 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные коротко стриженые, виски и затылок выбриты.Была одета: черные джинсы, темно-зеленый кардиган.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20, 8 (495) 865-87-64 или «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57