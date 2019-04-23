Его пригласили на работу в Газпром
Его пригласили на работу в Газпром
Администрация Александровского района официально подтверждает, что сегодня, 23 апреля, последний день Игоря Першина в должности главы администрации. Вместо него районом будет руководить исполняющий обязанности.
«Я добровольно принял такое решение, получив приглашение на работу в «Газпром Межрегионгаз Владимир». Буду теперь работать в областной столице», — сообщил Игорь Першин корреспондентам .
По его словам, Совету районных депутатов предложат кандидатуры на должность главы администрации.
Напомним, Игорь Першин занимал кресло главы администрации района более 5-ти лет.