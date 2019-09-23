Телефоны «горячей линии»: 53-26-30, 53-42-36, 45-01-04 — по будним дням в рабочее время. В нерабочее время по вопросам качества теплоснабжения можно звонить по телефонам 53-11-48 или 05.

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин распорядился открыть при городском управлении ЖКХ «горячую линию» по вопросам качества теплоснабжения.По указанию Андрея Шохина, «горячая линия» для жителей начала работать сегодня, 23 сентября, в день поэтапного начала отопительного сезона в многоквартирных домах города Владимира.Телефоны «горячей линии»: 53-26-30, 53-42-36, 45-01-04 — по будним дням в рабочее время.В нерабочее время по вопросам качества теплоснабжения можно звонить по телефонам 53-11-48 или 05, сообщает городская администрация.