Согласно проведенному исследованию, изъятое является психотропным веществом – амфетамином, общей массой около 2 килограммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали 29-летнего москвича по подозрению в покушении на сбыт психотропного вещества – амфетамина.В ночное время в ходе патрулирования территории сотрудники полиции на Загорьевской улице обратили внимание на припаркованный автомобиль марки «Фольксваген», в салоне которого находился неизвестный. При проверке документов 29-летний водитель данного транспортного средства стал заметно нервничать. Было принято решение провести личный досмотр гражданина. В результате осмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятое является психотропным веществом – амфетамином, общей массой около 2 килограммов. Установлено, что вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22