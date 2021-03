Владимирские школьники получили письма из Англии. Открытки с благодарностью пришли ребятам в ответ на поздравление королевской семьи с Рождеством. У Германа Кобелева в руках письмо от Кейт

Владимирские школьники получили письма из Англии. Открытки с благодарностью пришли ребятам в ответ на поздравление королевской семьи с Рождеством. У Германа Кобелева в руках письмо от Кейт Мидлтон, супруги принца Кембриджского – Уильяма. Герман, владимирский школьник В марте мне пришел ответ с картинкой и ответом с обратной стороны: The royal family send you the warmest