36-летняя жительница Юрьев-Польского района взяла займ на чужое имя, а деньги забрала себе. На злоумышленницу возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, сообщили в УМВД.

36-летняя жительница Юрьев-Польского района взяла займ на чужое имя, а деньги забрала себе. На злоумышленницу возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, сообщили в УМВД. Установлено, что подозреваемая раньше работала в сфере кредитования. Она воспользовалась личными данными пострадавшей и заключила фиктивный договор потребительского займа. После этого она перевела 10 тысяч рублей на свой счет,