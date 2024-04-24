Во Владимире открылась вторая квартира постоянного сопровождаемого проживания Ассоциации родителей...

Во Владимире открылась вторая квартира постоянного сопровождаемого проживания Ассоциации родителей детей инвалидов "Свет"Для особенных людей это шанс начать самостоятельную жизнь. Об уникальном опыте - Вера Куликова.Галина Борисовна - мама особенной дочери. Вместе с мужем очень переживает за ее будущее. Как только появилась возможность принять участие в строительстве квартиры совместного проживания, семья решила использовать этот шанс.Галина Овчинникова:- Мы эту квартиру долго не хотели строить, но возраст у нас уже приличный. У Люды нет даже двоюродных братьев и сестер, поэтому будущее ее нас очень беспокоило. И вот такой вариант, опираясь на опыт квартиры на Безыменского, он нас вполне устроил.Все переживания позади. Людмила уже отметила новоселье. Здесь же будут жить еще 4 подопечных АРДИ "Свет". У каждого - отдельная комната. Галина Овчинникова рассказывает: дочь многому научилась благодаря занятиям в Ассоциации родителей детей- инвалидов.Галина Овчинникова:- Она может на завтрак приготовить и омлет, и сварить кашу, так как я не смогу! Картошку научилась чистить в организации. Потому что мне и в голову не приходило поручить ей чистить картошку.- Это моя комната. Добро пожаловать!Соседкой Людмилы будет Наталья Салтыкова. Друг друга знают давно. Вместе занимаются в театре дружбы и добра, ходят на занятия по рукоделию.- Мы живем как дома! У нас и друзья хорошие, соседи. Ну если мы дома будем сидеть и не будет такой квартиры, мы можем закрыться в четырёх стенах.Идея квартиры постоянного сопровождаемого проживания принадлежит общественной организации. Во Владимире подобная квартира уже вторая, рассказывает председатель Совета АРДИ "Свет" Любовь Кац.Любовь Кац, председатель Совета АРДИ "Свет":- В Год Семьи, для нас семья непросто родительская, а семья еще наша родительской организации, потому что на самом деле мы стали как одна семья, когда появилась первая квартира. Это же родители объединились и сделали квартиру семейного типа для своих детей.Кроме ребят, здесь постоянно будет находиться и педагог. Квартира - площадью в 177 квадратных метров- учитывает все потребности особенных жильцов. Учли в проекте. Сопровождаемое проживание закреплено в законодательстве. Оно вошло в перечень социальных услуг инвалидам. И ведется в разных формах.Ольга Артемьева, заместитель министра социальной защиты населения Владимирской области:- Их сопровождают по жизни, учат делать то, что они могут делать сами. Сопровождение осуществляют как в этой форме, так и комплексными центрами на дому. То есть родителями приводят своих молодых инвалидов с ментальными психическими расстройствами в какие-то клубы. Их учат готовить, считать деньги их учат ходить по улицам!Возможность сопровождаемого проживания теперь есть и у молодых людей с ментальными расстройствами из домов- интернатов. Их учат обслуживать себя, чтобы они могли покинуть казенные стены и жить самостоятельно.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир"