Прокуратура добивается ремонта участка через суд.
В Муроме местные жители через суд добиваются ремонта дороги.
Прокуратура установила, что проезд к жилым домам на улицах Каштановая, Рябиновая, Сиреневая, Радужная в Муроме, возможен только по прилегающему земельному участку.
В результате обследования вместе с ГИБДД надзорное ведомство пришло к выводу, что на проезжей части имеются ямы, выбоины, затрудняющие движение автомобилей и пешеходов. При этом местные чиновники не принимают меры к устранению выявленных недостатков.
Интересно, что местная власть проигнорировала уже шесть жалоб горожан.
«На обращения граждан даны необоснованные ответы», - уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.
Кроме этого, ответ на одно из них дан заявителю по истечении установленного законом срока, за что чиновник, отвечавший на запрос, может получить штраф до пяти тысяч рублей.
В результате прокурор Мурома направил в суд заявление с требованием отремонтировать дорожное полотно.
Главе округа Евгению Рычкову внесено представление, которое находится на рассмотрении.