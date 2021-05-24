Злоумышленник в ходе возникшего конфликта, который перерос в драку, ударил гражданина в область головы...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка г. Москвы задержали 24-летнего подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.Предварительно установлено, что злоумышленник в ходе возникшего конфликта, который перерос в драку, ударил гражданина в область головы. Очевидец происшествия обратился в полицию.Прибывшие полицейские обнаружили потерпевшего, 27-летнего приезжего. Мужчина с травмами головы был госпитализирован в медицинское учреждение. Согласно справке ему причинен тяжкий вред здоровью.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на улице Маршала Еременко.Следствием ОМВД России по району Некрасовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18