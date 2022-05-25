Попробовать чак-чак из Башкирии, послушать песни о любви на сирийском языке, насладиться восточными...

Попробовать чак-чак из Башкирии, послушать песни о любви на сирийском языке, насладиться восточными танцами - все это можно сделать сегодня в Областной библиотеке для детей и молодежи на праздновании Международного Дня семьи в клубе "Библиомама".Тема - семейные традиции. О своем семейном укладе расскажут студенты из Анголы, Гвинеи-Бисау, Китая, Сирии, Туркменистана и других стран.Вход свободный, начало в 6 вечера.