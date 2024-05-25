Каждый второй житель Владимирской области сталкивается с нарушением прав на работе В рамках опроса...

Каждый второй житель Владимирской области сталкивается с нарушением прав на работеВ рамках опроса hh.ru 39% работников Владимирской области заявили, что они знают о случаях нарушений прав трудящихся на работе.На постоянной основе права сотрудников серьёзно ущемляются у 15% опрошенных.24%, напротив, ответили, что у них в компании права работников соблюдаются всегда.Чаще всего, судя по просу, права нарушаются в сферах продаж, науки и образования, а также строительства.Лидирующим видом нарушения для 28% опрошенных стало нарушение режима труда и отдыха – отзыв из отпуска без причин, предоставление отпусков меньшей продолжительности и др.По 23% участников опроса сообщили о нарушениях техники безопасности и о задержке или полной невыплате зарплаты, в том числе при увольнении.22% местных работников пожаловались на непредоставление гарантий, компенсаций по ТК РФ и 18% - на применение взысканий и штрафов.Еще 15% рассказали о нарушениях трудового договора (отказе в заключении, подмена его на договор ГПХ) и 9% указали на другие проблемы.Информация заставляет задуматься. Более того, по данным hh.ru работники готовы бороться за свои права, но по-разному. Например, 35% опрошенных заявили, что готовы обратиться в трудовую инспекцию. 28% пойдут с проблемой к начальству, 11% найдут тех, кто пострадал также, чтобы действовать сообща. 5% обратятся в СМИ и только 5% - в профсоюз.Половина опрошенных (52%) ответила, что при нарушении своих трудовых прав просто будут искать новую работу.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений