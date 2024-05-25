Ранним утром во Владимире на улице Лакина произошёл крупный пожар. Сегодня (25 мая) ранним утром...

Ранним утром во Владимире на улице Лакина произошёл крупный пожар.Сегодня (25 мая) ранним утром (в 7.22) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Лакина (дом №19/31).Предварительная площадь пожара серьёзная - 380 квадратных метров.Уточняется, что информация о погибших и пострадавших не поступала.Причина возгорания также пока неизвестна.К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 25 человек личного состава, сообщают в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Главное управление МЧС напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно (с городских и мобильных телефонов).Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области