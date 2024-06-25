Снимками аквапарка поделились в сообществе «ГТК Суздаль» во «ВКонтакте». Комплекс выглядит почти готовым. Сейчас идут работы над оформлением джакузи и бассейнов. Аквапарк вовсю готовится к

Снимками аквапарка поделились в сообществе «ГТК Суздаль» во «ВКонтакте». Комплекс выглядит почти готовым. Сейчас идут работы над оформлением джакузи и бассейнов. Аквапарк вовсю готовится к открытию, которое намечено на конец этого лета. Изначально планировалось открыть его к 2024 году, но не вышло. Разговоры о том, что городу нужен аквапарк, шли с 2010 года. Тогда кроме